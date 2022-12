Natale, Opera Laboratori risponde all’appello di Lojudice e sostiene le cure dei due bimbi siriani malati

Grande gesto di solidarietà da Opera Laboratori che ha destinato una somma importante alla Caritas diocesana per aiutare le famiglie siriane giunte a Siena a fine novembre grazie ai corridoi umanitari organizzati da Comunità Sant’Egidio e di Caritas Italiana. Opera Laboratori ha così risposto all’appello congiunto dell’Arcivescovo Lojudice e dell’equipe della Caritas di Siena che, in occasione del Natale, hanno chiesto a tutta la cittadinanza una mano per sostenere questi due nuclei fuggiti dai propri paesi in cerca di una vita migliore. Le famiglie, ricorda la Diocesi, “provengono da un campo profughi libanese dove i bimbi non potevano essere curati (due dei bambini hanno infatti patologie importanti, ndr). E neppure i loro genitori lo hanno potuto fare qualcosa perché hanno trascorso la vita spostandosi di continuo, fuggendo da missili e bombe”. In particolare, il contributo di Opera Laboratori andrà a sostenere la “cura” dei due bambini, un maschio ed una femmina, che hanno bisogno di un sostegno e un monitoraggio sanitario costante. “Un segno importante di solidarietà – spiega Don Vittorio Giglio, direttore dell’ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi – che guarda ai più piccoli fuggiti dalla guerra. Questo è un segnale di speranza, che permetterà alla Caritas diocesana di continuare nelle attività di sostegno e cura dei piccoli siriani.”