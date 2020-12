Natale, la polizia e il Questore fanno il regalo agli ospiti del Campansi

Visita alla casa di riposo del Campansi per la polizia e per il Questore di Siena Constantino Capuano. “Non abbiamo potuto, a causa della pandemia, incontrarli di persona i nostri “nonnini”, ma abbiamo voluto ugualmente portare loro un saluto e un dono salutando i responsabili della struttura – si legge in un post della Questura-.Ci siamo trovati così per un brindisi simbolico e augurale, quest’anno ancor più ricco di significato, con il Presidente e il Vice Presidente ASP Mario Valgimigli e Susanna Fratiglioni, il Consigliere Mariagrazia Castagna e il Direttore Biancamaria Rossi”.

“Poi abbiamo lasciato loro il calendario della Polizia di Stato e alcuni panettoni e pandori. Magari, quando ne mangeranno una fetta si ricorderanno di noi e saremo felici di aver dimostrato loro in qualche modo il nostro affetto e la nostra vicinanza…Che sia un sereno Natale!”, prosegue il testo.