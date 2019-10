Natale, in arrivo le luminarie di Firenze, via Tornabuoni

Siena è pronta a indossare gli abiti da salotto buono per questo Natale: arrivano le luminarie più belle di Firenze, quelle di via Tornabuoni. Lo annuncia l’assessore Alberto Tirelli nella nostra intervista. “Illumineremo in le vie del centro e le piazze della città in maniera unitaria – ci racconta il membro della giunta con deleghe al turismo -. Sarà un evento per attirare turisti a Siena. Non vogliamo competere con nessuno ma vogliamo creare un’attesa dell’accensione delle luminarie( durante il pomeriggio del 1 dicembre, per la festa di Sant’Ansano ndr). L’amministrazione ha fissato un contributo unitario di 100 euro per tutti i commercianti. Questo reticolo di piazze e di strada dovrà avere delle luminarie all’altezza della città di Siena”. A Siena sarà la prima volta che viene fatta una cosa del genere, ci saranno inoltre delle installazioni luminose in piazza San Francesco e del Duomo. “Le illuminazioni saranno di tre, quattro tipi e si intrecceranno tra di loro – fa sapere Tirelli-. Attraverso un progetto armonico. La spesa complessiva si aggirerà introno ai 95mila euro. Una buon parte dei soldi dovrebbe arrivare dalla raccolta che arriverà dagli esercizi commerciali. Poi ci saranno due sponsor che ci finanzieranno: Banca Mps e Estra. Una grossa mano ce la darà poi la camera di Commercio”.