Natale, il regalo di Siena agli over 65: corse taxi a tariffa fissa, una parte la paga il Comune

Il Comune e il Cotas, consorzio dei tassisti di Siena, hanno dato il via ad un progetto che riguarderà tutti i passeggeri che abbiano compiuto 65 anni e che si devono trasferire all’interno del territorio comunale. Per loro la tariffa per le corse taxi sarà di 8 euro , non solo “in caso di partecipazione del Comune di Siena all’iniziativa la tariffa potrebbe ridursi, per l’utenza, a 5 euro”. Questo si legge nella delibera di giunta che ha portato alla nascita di questa iniziativa che avrà valenza fino al 7 gennaio 2021.

Come si legge nell’atto Cotas provvederà a registrare e rendicontare il numero delle corse effettuate, per la realizzazione del progetto, nel modo seguente: ogni taxi verrà dotato di una chip card, collegata al plafond predisposto dal Comune per le corse con contributo; al momento in cui il cliente salirà nel taxi, il tassista verificherà, mediante esibizione di un documento, il diritto del passeggero ad accedere al prezzo convenzionato di 8 euro; al termine di ogni corsa ( fino ad esaurimento del contributo comunale), il tassista riscuoterà 5 euro dal cliente e provvederà ad accreditarsi 3 euro, che verranno sottratte dal plafond, tramite la chip card; delle corse oggetto di contributo, verrà tenuto traccia in automatico, del giorno, dell’ora e del taxi che ha maturato il diritto al contributo; esaurito il plafond messo a disposizione dal Comune, le corse per gli over 65, fino alla scadenza del progetto, verranno tutte effettuate al prezzo di 8 euro interamente a carico del cliente.

Il contributo da palazzo Pubblico sarà di 6mila euro.