Natale, i Rinnovati si illuminano con il tutto esaurito. Appuntamento 9, 10 e 11 dicembre

Un inizio travolgente per la stagione dei Teatri di Siena 22-23 “Illuminarsi” . Dopo il tutto esaurito dello spettacolo “Samusà” con Virginia Raffaele, e il grande successo di pubblico riservato al primo spettacolo di danza “Cor Habeo”, con la coreografia di Camille Granet e la regia di Marco Batti, un nuovo tutto esaurito, lo scorso fine settimana, per lo spettacolo di Ferzan Ozpetek “Mine vaganti” con Francesco Pannofino e Simona Marchini.

“Numeri importanti che ci fanno ben sperare per il proseguo di tutta la stagione – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Siena Pasquale Colella – sono molto soddisfatto della risposta dei senesi, vedere il teatro pieno significa riportare la cultura al centro”.

“Siamo molto felici che il pubblico abbia reagito con tanto calore e tanto affetto alle nostre proposte – spiega il direttore artistico dei Teatri di Siena Alessandro Benvenuti – ovviamente siamo solo all’inizio, i linguaggi protagonisti della nostra nuova stagione sono ancora tanti e molto diversi tra loro ma ci aspettiamo delle belle soprese”.

Grande partecipazione anche all’incontro tenutosi sabato 26 novembre alle 18 presso il foyer dei Rinnovati. Insieme al direttore artistico Alessandro Benvenuti e al cast di “Mine vaganti” molti pubblico presente in sala, incuriosito di conoscere dal vivo i grandi professionisti protagonisti sul palco per le tre date senesi. Ad allietare l’incontro degli attori con il pubblico la possibilità di bersi un tè o un aperitivo presso la caffetteria del Teatro dei Rinnovati, riaperta in occasione della stagione 22-23.

Prossimi appuntamenti della stagione il 9, 10 e 11 dicembre la commedia “Ditegli sempre di si” di Eduardo De Filippo, dal 15 al 18 dicembre “Così è (o mi pare)” riscrittura per realtà virtuale del testo di Luigi Pirandello, adattamento e regia di Elio Germano e infine il ritorno del Balletto di Siena con “Lo schiaccianoci” d i Čajkovskij, previsto per il 20, 21 e 22 dicembre. Anche per il Natale 2022 i Teatri di Siena propongono come regalo originale e unico, alcuni box contenenti biglietti per il teatro e ingressi a mostre d’arte da mettere sotto l’albero. Il meglio della cultura nella nostra città, dagli spettacoli che calcheranno il palco del Teatro dei Rinnovati ai biglietti per la mostra “Arte Senese”. Ciascun cofanetto conterrà i biglietti della stagione “Illuminarsi” oltre che della mostra “Arte Senese” : teatro e storia dell’arte all’interno di un’elegante box, confezionata a mano, con un occhio alla sostenibilità.