Natale, gli auguri a Montalcino sono online con il video della Filarmonica Puccini

Un video speciale per fare gli auguri alla comunità ilcinese e a tutta la provincia. Nell’attesa del Natale la ‘Filarmonica Giacomo Puccini’ di Montalcino, in collaborazione con il Comune di Montalcino, l’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e di Montalcino e Opera Laboratori, ha realizzato un video di auguri che prevede la partecipazione dei componenti della banda e del coro cittadini. Il video verrà trasmesso online la Vigilia di Natale sui canali social L’Oro di Montalcino e Filarmonica Puccini Montalcino. “Il progetto costruisce uno spazio sonoro per le opere d’arte con soggetto religioso conservate all’interno dei Musei di Montalcino e facenti parte della Raccolta Archeologica, Medievale e Moderna, ubicata nel complesso conventuale di Sant’Agostino, prezioso scrigno di ‘fondi oro’ e di statue lignee di Scuola Senese – si legge in una nota-.Ci auguriamo che anche questa iniziativa possa donare serenità e gioia nell’attesa del Santo Natale”.

Per questa iniziativa i componenti della Filarmonica, diretti dal Maestro prof. Luciano Brigidi, che si è occupato anche del montaggio e dell’assemblaggio dei video, eseguiranno singolarmente da casa alcuni brani della tradizione natalizia:

Adeste Fideles

Franz Xaver Gruber, Astro del Ciel

James E. Moore Jr., Spirit of God