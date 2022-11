Natale a Siena, elogio dell’identità: si svela un’inedita Allegoria del Buongoverno

Il ciclo d’affreschi più famoso del Medioevo, opera ‘simbolo’ del Trecento senese è pronta a mostrarsi al mondo come non lo si è mai visto e come probabilmente lo vedeva Ambrogio Lorenzetti quando lo stava realizzando.

Nel periodo di Natale a Siena si potrà ammirare da vicino l’ “Allegoria e Effetti del Buono e Cattivo Governo”. L’opportunità viene data a tutti nel periodo che va dall’1 dicembre al 31 gennaio. In queste settimana si potrà accedere sulle impalcature del cantiere di restauro de capolavoro e cogliere dettagli unici ed inediti che si sveleranno agli occhi dei visitatori solo da questa posizione privilegiata. Si potrà quindi osservare la meravigliosa allegoria da pochi metri. La valorizzazione dell’ “Allegoria e Effetti del Buono e Cattivo Governo” è uno dei punti principali di “L’arte illumina il Natale”, il cartellone di iniziative del Comune di Siena organizzata per le festività.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Siena Luigi de Mossi che parla di “un’occasione unica” per “i visitatori del nostro Museo Civico, accompagnati, grazie a questo cantiere, all’interno di un vero e proprio capolavoro pittorico capace di essere attuale e rappresentativo anche se risalente alla metà del 1300”.

“Aspettavamo questo momento da tempo e la sensazione che provo è meravigliosa: il ciclo d’affreschi più conosciuto al mondo si apre a tutto il globo”, così l’assessore al turismo e commercio del Comune Stefania Fattorini ha annunciato la novità in conferenza. “Porteremo – ha aggiunto – le persone a vedere l’Allegoria con una modalità nuova e vi assicuro che vedere il capolavoro all’altezza del Lorenzetti è fortemente emozionante”. L’assessore alla cultura Pasquale Collella ha invece fatto sapere che ci sono “già tanti docenti di Storia dell’arte che vogliono vedere il ciclo d’affreschi. Questo sarà infatti anche un momento di studio senza precedenti”, ha sottolineato. Il cantiere era partito nella prima metà del 2022 ed erano passati trentacinque anni dalla conclusione dell’ultimo intervento. I lavori si sono resi necessari dopo il monitoraggio delle condizioni della superficie dipinta.

Nello scorso febbraio è stato istallato all’interno della Sala della Pace un cantiere con ponteggio che consente la verifica degli affreschi in modo che si possa agire con ciò che è più idoneo per salvaguardare il Buon Governo. Le visite (divise per gruppi limitati di persone, sia per permettere una visita approfondita, sia per mantenere la sicurezza all’interno del cantiere), avverranno in compagnia di guide esperte che spiegheranno anche il grande lavoro conservativo applicato agli affreschi. La vendita dei biglietti sarà su prenotazione, accendendo al sito del Comune di Siena, e seguendo il percorso: Servizi on line/il cittadino/biglietteria musei e bottini oppure, per eventuali posti rimasti disponibili, rivolgendosi alla biglietteria del Museo Civico.

Il costo del biglietto intero sarà di 21 euro comprensivo dell’ingresso al Museo Civico mentre per i residenti di 15 euro. E sempre il tema del restauro dell’“Allegoria e Effetti del Buono e Cattivo Governo” sarà l’assoluto protagonista del videomapping che sarà realizzato sulla facciata del palazzo Comunale e che partirà il prossimo 1 dicembre dalle 18.30.