Natale a Siena, ecco il progetto di Vivi Montepulciano: luminarie, video mapping, pista di ghiaccio e il trenino

Un progetto da 244mila euro, iva compresa, che prevede la presenza delle luminarie nel centro storico, un video mapping con riferimento al Buon Governo sulla facciata di palazzo pubblico, la realizzazione di una pista di ghiaccio con punti di somministrazione ed il trenino elettrico che girerà per le vie del centro.

Questo ha proposto, lo scorso 31 ottobre, l’associazione Vivi Montepulciano al Comune per il cartellone delle Feste. E palazzo pubblico, come evidenzia una delibera di giunta, ha risposto “sì”. E proprio quest’atto fa inoltre maggiore chiarezza sia sul ruolo dell’associazione sia sulla distribuzione delle risorse che compongono i famosi 250mila euro che il Comune stanzierà per Natale.

Ai 244mila euro destinati a Vivi Montepulciano si aggiungono, infatti, 5mila euro per un’iniziativa della Music Ensemble ed il sostegno economico per un progetto del Liceo Piccolomini.

I progetti presentati “sono ritenuti validi e rispondenti alle esigenze dell’amministrazione comunale che, in questo momento economico particolarmente complesso, ha intenzione di offrire alla cittadinanza un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia”, spiega l’atto.

Le attività proposte invece “rientrano nelle competenze del comune di Siena -si legge ancora-, il quale ritiene opportuno esercitarle, attraverso un soggetto privo di scopo di lucro, destinatario di risorse pubbliche, piuttosto che attraverso un intervento diretto da parte del comune, in considerazione del maggior grado di efficacia che può essere assicurato dal coinvolgimento dei volontari, rappresentando comunque questa una modalità alternativa di erogazione di servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione”.

Inoltre “il programma proposto dall’associazione Vivi Montepulciano, integrabile con progetti di sostenibilità ambientale ed economica, anche tramite il ricorso a fonti di energia rinnovabili”, continua il testo.