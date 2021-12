Natale a Montalcino è cultura, anima e scoperta del territorio: ecco tutto gli eventi di ‘InChiostro’

A Montalcino il Natale è all’insegna di cultura, arte, spiritualità, scoperta del territorio e dei suoi tesori enogastronomici. Continua anche nel periodo delle Feste ‘InChiostro’, il progetto di valorizzazione dell’oro di Montalcino, che ha preso corpo grazie alla collaborazione tra l’arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino ,il comune di Montalcino, con l’ideazione e l’organizzazione di Opera laboratori.

‘InChiostro’ è una ricetta poliedrica che propone un’ampia esperienza territoriale a partire dai chiostri del complesso di Sant’Agostino a Montalcino, sede delle raccolte museali archeologica, civica e diocesana, e del Tempio del Brunello, percorso immersivo ed emozionale creato per scoprire il Brunello di Montalcino, il vino re di questo territorio. Otto invece saranno gli appuntamenti imperdibili che partiranno nel comune ilcinese il prossimo 8 dicembre e si concluderanno per l’Epifania, il 6 gennaio. Per la partecipazione agli eventi è necessaria la prenotazione chiamando +39 0577/286300 o scrivendo [email protected] . Si ricorda il rispetto delle vigenti norme in materia di green pass

Il programma degli eventi – mercoledì 8 dicembre, dalle 12.30 – Lunch dell’Immacolata all’Enoteca: al Bistrot del Tempio del Brunello un pranzo con menù della tradizione natalizia, 25 euro bevande escluse; sabato 11 dicembre, alle 20 – I vini di Montalcino incontrano il mare: Cena di pesce in abbinamento ai vini di Montalcino all’Enoteca Bistrot del Tempio del Brunello, 40 euro bevande escluse; domenica 12 dicembre, alle 15 ai Musei di Montalcino. Raccolta Medievale, Moderna – “A Natale il racconto degli Angeli”, le opere del Museo prendono vita e raccontano l’arrivo di Gesù Bambino: visita teatralizzata per bambini con Rita Ceccarelli e laboratorio di biscotti all’Enoteca Bistrot del Tempio del Brunello, costo di 8 euro a persona per bambini e accompagnatori; sabato 18 dicembre, alle 16 al Chiostro dei Musei – Montalcino 1553. Alle origini di una nuova Toscana. La conversazione sarà moderata da Giovanni Mazzini. Mauro Guerrini, Cristina Paccagnini e Vincenzo Castelli presentano il libro di: Alessandro Faneschi, Montalcino, 1553. Cronaca di un assedio, Roma, Albatros, 2020. Inoltre Stefano Cinelli Colombini introduce il contributo di: Vincenzo Castelli, Luciano Giannoni, Renato Villoresi, Le monete della Repubblica di Siena ritirata in Montalcino, estratto dal volume: Aspetti di Storia della Toscana attraverso monete e medaglie, Accademia Italiana di Studi Numismatici, 2021. Saranno presenti gli autori. All’Enoteca Bistrot del Tempio del Brunello di potrà fare un aperitivo al costo di 10 euro; domenica 19 dicembre, alle 15.30 al chiostro dei Musei – Gli Auguri del Museo. Il Centrotavola delle Feste: laboratorio di decorazione floreale con Beatrice Ramirez. Seguiranno: Vento da nord est, musiche delle feste dalla Mitteleuropa e dall’Europa dell’Est eseguite da: Cecilia Cuglitore, flauto traverso; Matteo Fabbrini, clarinetto; Lorenzo Nocci, sax contralto e baritono. Infine ci sarà il Tea del pomeriggio all’Enoteca Bistrot del Tempio del Brunello per 25 euro; mercoledì 29 dicembre, alle 19 – Aperitivo di fine anno con caldarroste e vin brulé all’Enoteca Bistrot del Tempio del Brunello, costo di 10 euro; domenica 2 gennaio, alle 15 ai Musei di Montalcino. Raccolta Medievale, Moderna – “A Natale il racconto degli Angeli”, le opere del Museo prendono vita e raccontano l’arrivo di Gesù Bambino: visita teatralizzata per bambini con Rita Ceccarelli e laboratorio di biscotti all’Enoteca Bistrot del Tempio del Brunello, costo di 8 euro a persona per bambini e accompagnatori; giovedì 6 gennaio infine, alle 12.30, – Il pranzo dell’Epifania, per concludere insieme le festività pranzo con menù della tradizione natalizia all’Enoteca Bistrot del Tempio del Brunello, costo di 25 euro bevande escluse.