La Guardia di Finanza ha individuato due artigiani tutti residenti nella Valdelsa senese, che avevano nascosto i redditi percepiti. L’attività svolta ha permesso di ricostruire un ammontare sottratto a tassazione per 40 mila euro; per tale ragione i soggetti sono stati qualificati come “evasori totali”. Immediata la segnalazione da parte dei finanzieri alla competente Agenzia delle Entrate per le conseguenti procedure sanzionatorie e di recupero delle imposte evase.