Nascondeva in casa “minimarket” della droga e una pistola rubata a Siena, in manette 36enne straniero

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato della VI sezione “contrasto al crimine diffuso” della squadra mobile, ufficio investigativo impegnato da sempre nel contrasto delle forme di criminalità più diffuse sul territorio cittadino. Ieri sera una pattuglia dei falchi, impegnata in servizi di pattugliamento nel quartiere di Torre Angela, si e’ insospettita dall’atteggiamento di due persone avvistate mentre uscivano a bordo di un veicolo da un box di via Poseidone. Intimato loro l’alt, tenuto conto dell’atteggiamento nervoso dei due occupanti, gli agenti hanno proceduto a immediata perquisizione personale degli stessi, entrambi cittadini albanesi, trovando indosso ad uno dei due, L.E. di 36 anni, un mazzo di chiavi delle quali non ha voluto indicare a quale abitazione appartenessero. Nonostante ciò, grazie agli approfondimenti investigativi, gli investigatori sono riusciti a risalire all’appartamento dell’uomo, dove, durante la perquisizione, hanno rinvenuto cocaina – circa 200 dosi – hashish e marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Nascosta dietro il lavabo del bagno, invece, e’ stata sequestrata una pistola marca Beretta modello 7,65 con relativo caricatore rifornito, risultata essere compendio di furto in una abitazione a Siena nel 2014. Al termine delle indagini, il 36enne, risultato avere vari precedenti di polizia, e’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ricettazione e detenzione dell’arma e del munizionamento.