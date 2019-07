Nascosti al Fisco 100mila euro di ricavi: la Guardia di Finanza scopre agente immobiliare ‘evasore totale’

Ancora un “evasore totale” scoperto dai militari del Comando Provinciale di viale Curtatone. Questa volta si è trattato di un soggetto operante in Valdichiana nel settore immobiliare che non ha adempiuto agli obblighi di dichiarazione per tutti i settori d’imposta.

Una verifica riguardante il 2015 e il 2016 che, oltre a far emergere l’omessa tenuta e conservazione dei registri e libri contabili previsti dalla normativa di settore, ha consentito di ricostruire il reale volume d’affari del contribuente infedele che è risultato ammontare complessivamente a 100mila euro di ricavi derivanti da mediazioni immobiliari non dichiarate. Oltre 14mila euro l’IVA evasa.