Nasconde 950mila euro di ricavi, beccato commerciante evasore totale

La Guardia di Finanza della ha individuato un commerciante della Valdelsa, risultato essere “evasore totale”. L’azione ispettiva, finalizzata alla ricostruzione della reale capacità contributiva dell’imprenditore, si è concretizzata attraverso l’acquisizione di dati e notizie presenti nelle banche dati disponibili ed in uso al Corpo, l’analisi del fatturato attivo esibito dal soggetto verificato e, laddove mancante, con una ricostruzione indiretta dei ricavi prendendo a base gli acquisti effettuati nel periodo. La tempestività dell’intervento ha consentito di scongiurare la decadenza dell’imminente termine di accertamento per un anno d’imposta esaminato e permesso, nelle tempistiche disciplinate dalla Legge, di segnalare il recupero a tassazione di ricavi non dichiarati per 950 mila euro, con conseguenti violazioni sostanziali anche in materia di Iva. Nei confronti del citato contribuente è stata avanzata la proposta di applicazione di misure cautelari amministrative, così da garantire l’effettivo ristoro dell’erario attraverso il concreto recupero delle imposte evase.