Nasce l’olio eroico, sabato 29 maggio a Seggiano la presentazione

L’olio extravergine d’oliva Seggiano Dop è l’olio ufficiale di Eroica: l’importante manifestazione cicloturistica nata ufficialmente nel 1997 a Gaiole in Chianti e oggi conosciuta in tutto il mondo incontra l’Olio Seggiano Dop, un’eccellenza della tavola toscana. Attraverso un progetto di sponsorizzazione sono state elaborate nuove etichette per gli ottimi oli dell’Amiata: tutte a marchio Eroica. L’incontro tra le realtà toscane, ambasciatrici in Italia e nel mondo di benessere e stili di vita sani, sarà ufficializzato sabato 29 maggio a Seggiano, in occasione di un appuntamento riservato alla stampa e dedicato allo sport, al cicloturismo e ai pregiati prodotti della tavola. Il patto tra consorzio di tutela olio Seggiano dop ed Eroica, siglato nel segno della buona alimentazione nello sport, ha visto la risposta entusiasta dei produttori del pregiato olio: sono circa 10 i certificatori del Consorzio amiatino che hanno abbracciato questo progetto.

Luciano Gigliotti, presidente del consorzio di tutela olio Seggiano dop, spiega: “Siamo veramente contenti di aver stretto questo accordo con Eroica. È l’incontro tra due eccellenze toscane che insieme hanno partorito un brand di salute e benessere. Il rapporto con la storica manifestazione cicloturistica che oggi disputa tappe in vari paesi del mondo è sicuramente un modo per comunicare, anche oltre i confini nazionali, il rapporto inossidabile tra sport e buona alimentazione”.

Sono state realizzate sei etichette a tema “Eroica”, una per ogni tappa nazionale e internazionale della manifestazione. “Ogni produttore che ha partecipato a questa importante iniziativa -prosegue il presidente consorzio olio Seggiano dop- ha ricevuto un numero definito di etichette a marchio Eroica che dovrà porre su alcune bottiglie dei propri oli. Sul retro delle stesse bottiglie invece dovrà essere presente l’etichetta descrittiva dell’azienda”.

I destinatari principali di questa operazione sono gli iscritti al ciclo club Eroica, che sono in tutto il mondo e i cicloturisti, anche questi di ogni provenienza, che frequenteranno i bike point di Terra Eroica, dislocati in vari punti del Chianti e della Val d’Orcia. L’accordo è stato siglato di recente e il mercato privato sta già rispondendo positivamente. “L’Eroica sarà protagonista a Montalcino domenica 30 maggio -spiega- e in questi giorni che precedono la tappa la richiesta degli oli con etichetta Eroica è alta. Questo fa intendere che stiamo andando nella giusta direzione”.

In una Toscana, che è terra di ciclismo, Eroica è un brand che ha saputo parlare a tutto il mondo, ecco perché oltre all’aspetto commerciale, il Consorzio spiega che la sinergia con Eroica, è anche un’operazione di marketing turistico volto a far conoscere l’Amiata più vera. “L’Eroica rappresenta uno stile di vita e oltre ai corridori nudi e crudi, si rivolge, – continua Gigliotti – con i suoi percorsi permanenti e tracciati di campagna, ai cicloamatori che vogliono scoprire la Toscana più autentica fatta di luoghi incontaminati e anche di prodotti enogastronomici d’eccellenza come ad esempio l’Olio Seggiano Dop, ottenuto da olive di Olivastra Seggianese, cultivar tipica dell’antico vulcano”.

Proprio con l’obiettivo di far incontrare il mondo della bicicletta con i prodotti tipici dell’Amiata, sempre sabato 29 saranno presentati un bike point a Seggiano, in località la Fonte e un tracciato quasi completamente su strade bianche che unisce Seggiano a Montalcino. Circa 20 chilometri che potranno essere percorsi dagli amanti del cicloturismo esplorando i più incantevoli paesaggi della Val d’Orcia e dell’Amiata”. “La buona tavola – conclude il presidente del Consorzio – non può fare a meno dell’olio extravergine d’oliva, base di un’alimentazione bilanciata, ideale per ognuno, a maggior ragione per gli atleti impegnati nelle imprese sportive eroiche e in generale per i cicloamatori, sensibili a uno stile di vita sano ed equilibrato”.