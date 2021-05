Nasce l’associazione Arturo Pratelli, il padre Vincenzo: “Questo il modo migliore per ricordarlo”

“Tutto ciò che facciamo e faremo mi ricorda Arturo e mi fa stare un po’ meglio”. C’è un filo di emozione nelle parole di Vincenzo Pratelli, padre di Arturo Pratelli e presidente dell’associazione dedicata a suo figlio. Oggi, sabato 8 maggio, si sta tenendo, in via Pianigiani, fino alle 19, il tesseramento e la raccolta delle donazioni. Sono gli atti che sanciscono la nascita dell‘associazione Arturo Pratelli, anche se, come ricorda Vincenzo, già qualche settimana fa questa nuova realtà aveva deciso di devolvere una somma di 1100 euro a Insieme per i Bambini Onlus, che svolge la propria attività all’interno della pediatria delle Scotte. La consegna della pergamena a simboleggiare la donazione era avvenuta il 20 aprile, giorno in cui Arturo, avrebbe compiuto 20 anni. L’associazione opererà nel campo della cultura e della solidarietà, rivolgendosi in particolare modo ai giovani. “Vogliamo stare vicini ai ragazzi, sono il futuro della città”, ha proseguito Pratelli. “La nostra struttura vuole essere un vero e proprio cantiere aperto e abbiamo intenzione di portare a compimento molto iniziative”, così interviene il vice presidente dell’associazione Arturo Pratelli Luca Periccioli. “In futuro ci poniamo l’obiettivo di collaborare con il mondo delle contrade, fare eventi che tocchino aspetti della vita civile e ad anche dello sport dato che Arturo era un grande tifoso della Robur”, prosegue.

