Nasce l’Acn Siena 1904, il sindaco De Mossi: “Il piano industriale ha convinto l’amministrazione”

L’amministrazione comunale, dopo ponderate valutazioni ed esaminata la documentazione fatta pervenire in Comune, oltre ad aver effettuato i colloqui con quattro rappresentanti di altrettanti gruppi industriali, ha ritenuto di concedere il titolo sportivo alla società Siena Noah Ssd Srl. La squadra che parteciperà al campionato di serie D si chiamerà Acn Siena 1904. Il progetto della società Siena Noah Ssd Srl è risultato il più confacente alle esigenze sportive della città e dei suoi tifosi che da sempre aspirano e sono abituati a confrontarsi con sfide di alto livello. Auspicando che questa opportunità venga colta nel rispetto della civiltà senese, dei tifosi e amanti del calcio, auguriamo un futuro all’altezza della nostra tradizione per la squadra di calcio bianconera. Questo è quanto si legge a margine della presentazione della nuova gestione della società bianco-nera che, a quanto si apprende, si chiamerà Acn Siena 1904.

“Abbiamo fatto una serie di colloqui nelle scorse giornate con i vari pretendenti della società bianco-nera – ha dichiarato Luigi De Mossi, sindaco di Siena -. Alla fine il gruppo armeno, sotto il nome della società Siena Noah, ha convinto l’amministrazione. Il piano industriale e la tutela dei dipendenti sono stati i punti cruciali che hanno puntato la scelta verso la cordata armena”. “Ho sempre sostenuto che le partite, prima di vincerle in campo, si vincono attraverso le società. Abbiamo cercato di individuare la gestione che, secondo noi, avesse più tute e solidità economica verso la nostra città. Abbiamo fin da subito posto come punti essenziali, la preservazione della città, dei colori della squadra ed il rispetto delle tifoserie. La nuova società prenderà in mano le redini di una squadra storica che ha fatto la storia del calcio italiano”.

Di seguito la video intervista al sindaco di Siena