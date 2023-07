Nasce la nuova Mens Sana Basketball, inizia un nuovo capitolo biancoverde, Frati presidente

Si chiamerà Mens Sana Basketball Ssdarl la nuova società sportiva biancoverde che proseguirà il percorso tracciato dalla Mens Sana Basketball Academy. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta della Polisportiva Mens Sana 1871 ha dato il via libera ufficiale alla costituzione della nuova società.

I soci fondatori saranno, per il momento, due: Polisportiva Mens Sana 1871, con una quota dell’85%, mentre la restante parte (15%) è stata acquisita da Unico snc, società senese che gestisce punti vendita della rete Etruria Retail – Carrefour Market. La Mens Sana Basketball, neo affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro, erediterà dalla Academy il titolo sportivo per la disputa del campionato di Serie C, mentre il settore giovanile, nelle more di un accordo tra le parti, resterà sotto il codice di affiliazione della Mens Sana Basketball Academy, che a sua volta si costituirà come società satellite della neonata Mens Sana Basketball, acquisendone di fatto il controllo tecnico e amministrativo.

Il Presidente della ‘nuova’ Mens Sana Basketball sarà Francesco Frati, Rettore uscente dell’Università di Siena e da sempre grande appassionato e sostenitore della Mens Sana. Il Consiglio di Amministrazione sarà inizialmente completato da Claudio Ridolfi, espressione del socio Unico s.n.c., dai due Vice Presidenti della Polisportiva Andrea Corsini e Filippo Mascia, e da Alessandro Favilli, membro di Giunta della Polisportiva.

“Il distaccamento della sezione Basket dalla Polisportiva – commenta Antonio Saccone, presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 – è un’operazione programmata già da qualche anno, perché fin dal momento in cui, nell’estate del 2019, siamo ripartiti con la nostra sezione basket, sapevamo di poterla accompagnare soltanto per un breve tratto del proprio percorso, in quanto in questo sport, da un certo livello in poi, è richiesta la presenza di una società di capitale. La Polisportiva, almeno in questa prima fase, resterà comunque in quota maggioritaria nella compagine sociale della neonata S.R.L., a tutela di quanto fatto fino a oggi anche come settore giovanile e in attesa che altri soggetti possano aderire al progetto dando nuovo slancio al basket biancoverde. Sono molto felice che la Presidenza della nuova società sia stata affidata a Francesco Frati, persona di assoluto spessore professionale e umano, che sono certo possa contribuire alla crescita della società. La Mens Sana Basketball Academy – conclude il Presidente – non andrà comunque in pensione, ma continuerà la propria attività di minibasket, fungendo da satellite per la nuova società, mantenendo i tesserati del settore giovanile e sviluppando l’attività sportiva di base nella natura stessa della Polisportiva Mens Sana 1871”.

“In primo luogo – afferma Francesco Frati, presidente della Mens Sana Basketball Ssdarl. – vorrei ringraziare i soci fondatori della nuova società che mi hanno offerto di presiedere il consiglio di amministrazione. Si tratta di un grande onore per me, che ho iniziato a frequentare queste palestre oltre 50 anni fa. Affronto questa nuova avventura con l’entusiasmo che mi ha fatto rimanere affezionato a questo ambiente e alle sue vicende sportive, per il resto della mia vita e con la speranza di poter contribuire all’apertura di una nuova pagina nella gloriosa storia della Mens Sana. Ci attende un lavoro impegnativo con l’obiettivo di consolidare finanziariamente e organizzativamente la nuova società, perché questi sono prerequisiti per conseguire i risultati sportivi che gli appassionati si aspettano. Vogliamo proseguire il percorso di crescita avviato nel 2019 e vogliamo farlo coniugando visione e sostenibilità. Per far questo avremo bisogno di tanti soggetti desiderosi di sostenere questi sforzi e di tutti gli appassionati che con la loro presenza al ‘palazzo’ e il loro calore hanno sempre accompagnato la storia della pallacanestro alla Mens Sana”.