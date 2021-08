Nasce la Fondazione Santa Maria della Scala: Lucia Cresti sarà il presidente

Prende forma la Fondazione del terzo settore “Antico Spedale Santa Maria della Scala”, il cui Statuto è stato approvato dal consiglio comunale nella seduta dello scorso 30 giugno su proposta dell’apposita commissione. Il comune di Siena, in quanto socio fondatore, ha provveduto a effettuare la nomina del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio dei revisori della Fondazione, dopo la scadenza dei relativi avvisi.

Per il cda il sindaco Luigi De Mossi ha designato Lucia Cresti, Giovanni Liberati Buccianti, Michele Capitani, Francesco Boschi e Veronica Ferretti, scelti fra le diciassette proposte arrivate. Lucia Cresti è stata nominata presidente. Presidente del collegio dei revisori sarà Emanuela Giorgini.

Lo stesso sindaco di Siena ha voluto spiegare come si tratti “di profili di particolare valore con esperienza, professionalità, competenze e una riconosciuta preparazione professionale e culturale. Andiamo avanti in quello che è un percorso storico per la città, dopo i tanti tentativi degli anni scorsi andati a vuoto: tramite la Fondazione ci siamo dotati di uno strumento per far crescere una struttura che possa dialogare con il mondo. Il Santa Maria della Scala nel frattempo prosegue con una grande offerta culturale, impreziosita dalla mostra ‘Di segni e di sogni’ di Lorenzo Marini, per la quale abbiamo ottimi riscontri “.