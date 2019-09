Nasce il Terre di Siena convention bureau, Tirelli: “Ottimo strumento di promozione del territorio”

“Questo sarà un importante strumento per promuovere il nostro territorio come destinazione congressuale. Rappresenteremo il punto di riferimento di un modello organizzativo e operativo per accogliere e soddisfare le esigenze che riguardano il turismo MICE sul mercato nazionale e internazionale, così da stimolare e incentivare il settore del turismo in questo particolare segmento sempre più in crescita “. Con quueste parole l’assessore Alberto Tirelli ha presentato il nuovo Convention Bureau vhe è stato inaugurato ieri nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala.L’ambito Terre di Siena si appresta a diventare un nuovo punto di riferimento per il turismo congressuale e degli eventi. I 9 comuni appartenenti alle Terre di Siena, difatti, hanno unito le proprie forze e mettere a disposizione delle aziende una nuova offerta turistica.Le risorse presenti in tutto il territorio rendono l’ambito in grado di accogliere e soddisfare tutte le esigenze che riguardano il turismo MICE (meeting, incentive, congress, events). Un turismo che si colloca in un territorio con un ricco patrimonio artistico, storico e culturale che garantirà presenze durante tutto l’anno e favorirà la destagionalizzazione