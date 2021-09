Nardini, assessore Toscana alla ricerca: “I corsi Vita? Una scommessa vinta dalla Regione”

Non sono voluti mancare alla consegna dei diplomi dei corsi Vita personalità importanti della politica e dell’Università di Siena. Alessandra Nardini, assessore della regione Toscana all’istruzione, all’università e alla ricerca, che ha commentato: “Its Vita è uno strumento straordinario per le possibilità occupazionali dei ragazzi. Il nostro obiettivo, come Toscana, è quello di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”. “Come Regione continueremo a sostenere questa scommessa, scommessa che per ora abbiamo vinto. Noi oggi siamo qui per augurare un grosso in bocca al lupo a chi termina ma anche a chi inizia questi percorsi”.

“Questa mattina ho visto una realtà importante per tutta la città”, è il commento di Paolo Benini, assessore all’università del comune di Siena, che continua: “Una realtà che è sotto l’attenzione del comune e del sindaco. Noi cercheremo di investire nei settori delle scienze della vita, delle intelligenze artificiali e della realtà virtuale, che hanno molte possibilità di sviluppo”.

La professoressa Sonia Carmignani, pro rettore vicario dell’Università degli studi di Siena ha detto: “Si apre una nuova era, un’era che aveva già mosso i suoi primi passi con il laboratorio congiunto e l’Its è una sua espressione”. “Incentivare i rapporti tra università, formazione ed imprese – prosegue Carmignani – è uno dei progetti strategici dell’ateneo , facendo ricorso alle nuove tecnologie”.

