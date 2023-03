Nadia Terranova incontra gli studenti del Caselli per dialogare del suo “Gli anni al contrario”

Nadia Terranova ha incontrato oggi gli studenti dell’istituto Caselli di Siena. Per i ragazzi, è stata un’importante occasione per confrontarsi con l’autrice del libro “Gli anni al contrario”, un romanzo che i ragazzi hanno avuto modo di leggere e sul quale hanno ragionato anche grazie all’aiuto degli insegnanti.

“Mi piace incontrare i ragazzi nelle scuole e credo che sia importante per loro leggere libri di autori contemporanei” ha commentato l’autrice. “In questo modo – ha aggiunto – possono capire che la letteratura ha molte forme antiche e contemporanee”.

Gli anni al contrario, libro che è valso all’autrice il premio Fiesole, il premio Brancati e tanti altri, affronta temi delicati come quello della tossicodipendenza e della malattia. “Il libro affronta un periodo storico – ha spiegato Nadia Terranova – in cui la tossicodipendenza era legata a un’attività e una militanza politica, cosa che oggi non è. Quando ero bambina questi argomenti erano dei tabù, ma credo che le cose non siano cambiate troppo”

Soddisfazione espressa anche da Filomena Cataldo, la responsabile del progetto: “L’incontro con Nadia Terranova chiude un progetto portato avanti con le classi quinte che hanno letto il romanzo. Un percorso che ci ha dato modo di affrontare temi importanti come la tossicodipendenza e la malattia. Tematiche, purtroppo, sempre attuali”.

