Musica&Parole per raccontare le emozioni del Palio. All’Accademia dei Rozzi la festa vista con lo stile di Biliorsi e Bianchini

Una sera ricca di emozioni filmiche e di ricordi, per avvicinarsi ai fatidici quattro giorni di Palio.

L’Accademia dei Rozzi (giovedì 15 giugno ore 18 ad ingresso libero nella Sala degli Specchi) presenta “Verso il Palio”, ovvero “Emozioni paliesche, immagini, musiche e parole”, fatte vivere da Massimo Biliorsi e da Maurizio Bianchini, serata che fa parte del programma di eventi originali ed inediti organizzate dall’Accademia.

Sappiamo tutti bene che il Palio non può essere definito attraverso un aggettivo, ma neppure con una frase e nemmeno con un breve discorso articolato. Il Palio si può cercare di narrarlo solo attraverso una infinità di sfaccettature, di situazioni, di parole, di immagini e, soprattutto, attraverso emozioni.

Quando si parla di emozioni entriamo, ovviamente, in un campo dove le diverse sensibilità personali offrono un quadro talmente ampio che sembrerebbe impossibile mettere insieme.

Ma ecco che la magia si compie nell’attimo in cui le stesse emozioni vengono vissute e percepite da un’intera comunità e dove tutti percepiscono gli stessi sentimenti e si riconoscono nel “mito” del Palio.

Un mito che si è generato in centinaia di anni e che ancora è tangibile attraverso tutto l’insieme di suoni, colori, odori, da tutti riconosciuti e che riguardano aspetti, a volte minimali, di quella straordinaria rappresentazione collettiva che si chiama Palio.

Il lavoro di Massimo Biliorsi è la rappresentazione, attraverso le immagini del quotidiano paliesco, accentuate da colonne sonore in assoluta sintonia, di quel mondo emozionale dove ogni senese si può riconoscere.

Dal canto suo Maurizio Bianchini ci porterà in racconti che hanno contribuito in modo fantastico alla creazione del “mito” del Palio. Ogni filmato avrà la durata di circa tre minuti ed affronterà momenti significativi della festa mentre i racconti si insinueranno nelle magiche atmosfere create dai suoni e dalle immagini.

Sarà un viaggio con il cuore in gola accanto ad un passeggero che fa sempre bene avere accanto: l’emozione. Nel racconto e nella musica, un itinerario non solo destinato ai senesi perché certe sensazioni musicali e certe narrazioni si comprendono con la sensibilità del nostro spirito. Noi siamo fatti di emozioni: ed il Palio è il crocevia ideale per viverle. E’ il palcoscenico che mette in scena gli stati d’animo dei senesi di ieri e di oggi: in questa serata sono loro gli assoluti protagonisti.