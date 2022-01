Munzir e Mustafa, il Prefetto Forte: “Un grande grazie a Siena e alla Caritas”

“Un grande grazie va al senso di responsabilità e all’apertura che esprime sempre Siena. Grazie anche alla Caritas e a tutto l’apparato che ha reso possibile questo arrivo”. Così il prefetto Maria Forte commenta l’arrivo a Siena del piccolo Mustafa e della sua famiglia. E continua: “Per questo territorio è una soddisfazione poter manifestare tutta la propria apertura verso gli altri”.

Munzir e Mustafa, lo ricordiamo, sono i protagonisti dello scatto ‘Hardship of Life’, una foto che ormai ha fatto il giro del mondo attraverso Siena Awards. I protagonisti della fotografia di Mehmet Aslan, vincitore assoluto del concorso Sipa, Siena International Photo Awards 2021, hanno lasciato Ankara e arriveranno a Siena nelle prossime ore per essere ospitati e successivamente curati al Centro protesi Vigorso di Budrio, in provincia di Bologna.

A dare l’annuncio era stata proprio il Siena Awards, che non aveva nascosto tutta la propria soddisfazione per l’iniziativa, che ha visto anche il contributo indispensabile del Cardinale Lojudice. La notizia ha subito fatto il giro di tutta Italia, con messaggi di soddisfazione che partivano dal Ministero degli Esteri, fino al sindaco di Siena, Luigi De Mossi.