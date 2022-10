Confronto tra De Mossi e Michelotti. L’onorevole lascia la giunta, due settimane per il nuovo assessore

Biotecnopolo, Mps e la vicenda Whirlpool come priorità indicate dal sindaco di Siena Luigi De Mossi al neo-parlamentare Francesco Michelotti. Durante l’incontro l’onorevole ha fatto sapere di voler lasciare il suo incarico da assessore all’urbanistica del Comune.

Al centro del dibattito quindi, oltre ai dossier del nostro territorio, anche la necessità di sostituire Michelotti. Due le settimane di tempo che il parlamentare di FdI avrebbe chiesto al sindaco per trovare il suo erede, il nome uscirà dopo un confronto che Michelotti avrà con i consiglieri comunali ed il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia.

De Mossi, nel far sapere di aver augurato un buon lavoro a Michelotti, ha inoltre detto di aver apprezzato la sua scelta di lasciare la delega all’urbanistica perché, spiega ” segnala il suo giusto desiderio di dedicarsi pienamente al nuovo incarico. D’altra parte anche il lavoro come assessore di un comune capoluogo come il nostro è a tempo pieno. Abbiamo effettuato una ricognizione delle questioni urbanistiche aperte”.

“Al centro del nostro incontro sono però stati – prosegue De Mossi – i dossier più urgenti che riguardano il nostro territorio. Ho chiesto a Michelotti di farsene portatore con il Governo, non appena la squadra sarà stata completata e sarà pienamente operativa. Abbiamo discusso in modo particolare sulla conferma degli investimenti e delle azioni previsti sul Biotecnopolo, così come di Mps e della vicenda Whirlpool. Così come dei progetti, strategici per il territorio, che attengono alla necessaria uscita di Siena dall’isolamento infrastrutturale e dei trasporti in cui è rimasta per decenni: dalla conferma della stazione di Alta velocità Medio-Etruria al completamento della Due Mari, con i lotti 4 e 9. E abbiamo menzionato altri due fronti su cui sarà fondamentale il rapporto con il Parlamento e il Governo: turismo e agricoltura, perché sono ambiti centrali per lo sviluppo senese”.