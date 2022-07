Mps, venerdì incontro con i sindacati, 3500 uscite entro il 2022

L’incontro tra Mps e i sindacati è stato fissato l’8 luglio alle 11. La convocazione arriva dalla banca, in merito al Piano industriale 2022-26, che prevede 3500 uscite entro il 2022. Le uscite, spiega Mps, sono da realizzare, attraverso il confronto sindacale, mediante il ricorso su base volontaria alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” secondo i criteri di cui al relativo Regolamento di funzionamento (D.M. n. 83486/2014) e cogliendo le opportunità di cui all’art. 3, comma 5 del D.L. 228/2021 convertito dalla Legge 15 del 2022, che consente la permanenza nel Fondo fino a 7 anni con data ultima di accesso al 30.11.2022.