Mps, il cda approva il progetto di bilancio 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato oggi il progetto di bilancio d’esercizio della Banca e consolidato del Gruppo Montepaschi al 31 dicembre 2019, confermando i risultati preliminari già approvati dal Consiglio stesso e resi noti al mercato il 7 febbraio scorso, ai quali si rimanda. Il Consiglio ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria in Siena, Viale Mazzini n. 23, per il giorno 6 aprile 2020 in unica convocazione, alle 9.30.

L’Assemblea viene convocata per deliberare in merito a:

· Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

· Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, prevista dall’art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Testo Unico della Finanza”), approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

· Approvazione, ai sensi dell’art. 114-bis e dell’art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, del piano di “performance shares” per il pagamento di “Severance” a favore di personale del Gruppo Montepaschi.

· Autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del Codice Civile.

· Determinazione, per gli esercizi 2020-2021-2022, del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del numero dei Vice Presidenti.

· Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022;

· Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall’Assemblea.

· Determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

· Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022.

· Determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la documentazione relativa all’approvazione del Bilancio al 31.12.2019, inclusa la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, la Dichiarazione non finanziaria, nonché le relazioni sugli altri argomenti all’ordine del giorno, approvati nell’odierna seduta, saranno pubblicati e messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.