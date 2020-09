Mps, scissione Amco: fissato prezzo di recesso per le azioni

Nell’ambito della scissione Amco, il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di Mps in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di vendita o il diritto di recesso è pari a 1,339 euro per azione. E’ quanto rende noto un comunicato dell’istituto senese, in riferimento all’assemblea straordinaria degli azionisti di Mps del 4 ottobre, chiamata a deliberare in merito all’approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale di Mps in favore di Amco con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di Mps diversi dal Ministero dell’Economia.

(askanews)