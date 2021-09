Mps, Salvini: Letta ci segua sulla proposta del terzo polo bancario

“A Letta chiederete di seguirvi sulla vostra proposta del terzo polo bancario per le Pmi ?” . “Assolutamente”, così Matteo Salvini, leader della Lega, stasera a Siena, mentre rispondeva alle domande dei giornalisti. Il segretario del Carroccio era presente ad un incontro de suo partito a Rocca Salimbeni. Argomento centrale è stato Mps. Ci sono fondi d’investimento italiani e stranieri che al brand Mps sarebbero interessati, ma è incredibile che ci sia una trattativa oscura a due: Mps e UniCredit. Apriamola. Vogliamo vederci chiaro- continua-, anche prima del voto,perché non è possibile sospendere una città”. Salvini ha parlato di Mps anche da Cortona: “Voglio elenco di chi ha preso soldi da Mps e non li ha restituiti. La banca piu’ antica del mondo – ha detto Salvini davanti ad una folla gremita – e’ l’immagine dell’Italia nel mondo e rischia di non sopravvivere al Pd di Letta”.