Mps, ok dalla Ue alla bad bank per i crediti deteriorati. Vola il titolo in borsa. +15%

Stando a quanto riporta il quotidiano la Repubblica la commissaria Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager avrebbe dato “conforto alle autorità italiane” sulla creazione di una bad bank dove fare confluire parte dei crediti deterorati di Mps. La commissione europea non avrebbe manifestato alcune problema su questa soluzione. “Ci sono contatti in corso, da quanto possiamo vedere non si tratta d una operazione di aiuto (pubblico) ed è stata decisa prima della crisi del coronavirus: spetta a ogni stato decidere se notificare o meno, finora l’Italia non ha fatto una notifica”.

“Uno degli impegni della banca è che alla fine verrà venduta”. questo il commento di Vestager sulla possibile permanenza dello Stato in Mps. La Commissione è “in contatto con le autorità italiane” sugli asset trasferiti “e per quello che possiamo vedere non coinvolge aiuti, è stato deciso prima della crisi Covid”, ha spiegato. Intanto il titolo dell’istituto corre in borsa anche per l’ok Ue alla creazione di una bad bank per la separazione dei crediti deteriorati facendo registrare anche dei rialzi pari al +15%.