Mps, Maioli: “La banca ha capacità di stare sola su mercato”

Mps “sta performando e ha la capacità di stare da sola” sul mercato e su una eventuale aggregazione le scelte “saranno del Tesoro”. Lo ha detto Giampiero Maioli, chief executive officer Credit Agricole Italia, intervenendo al 22esimo congresso Fabi sottolineando che “è un vantaggio per il Tesoro e il sistema Paese che non siano obbligati a fare delle scelte ma che facciamo le scelte migliori”. In merito al tema delle aggregazioni, ha proseguito, “mi sembra stia diventando un’ossessione. Negli ultimi 15 anni in Italia c’è stato un consolidamento che non ha avito eguali in Europa e gli istituti di credito si sono ampiamente dimezzati” e inoltre “non c’è una normativa europea che favorisca le aggregazioni cross border”.