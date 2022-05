Mps, Lovaglio: “Piano industriale sarà in linea con le aspettative Bce”

“La nostra aspirazione è che il nostro piano industriale sia percepito correttamente dalla Bce”. Così l’ad di Mps, Luigi Lovaglio sulla presentazione del nuovo piano industriale della Banca in programma il prossimo 23 giugno. “Abbiamo un dialogo costante e costruttivo con la Bce – prosegue l’ad – per cui presenteremo gli aspetti chiave del piano” in anticipo alla stessa Bce, “anche se in realtà essi sono già in linea con le aspettative della Bce; o per lo meno è quello che cerchiamo di fare. Stiamo lavorando – ha aggiunto Lovaglio durante la call con gli analisti – per ridurre ulteriormente il nostro stock di npe”, inoltre il “miglioramento dei nostri asset è il fronte su cui ci stiamo concentrando. Dobbiamo agire soprattutto sull’efficienza”, in quanto “siamo consapevoli che la banca ha la necessità di alcuni miglioramenti”, senza dimenticare, ha sottolineato l’ad di Mps, che la banca “ha un enorme potenziale commerciale”.