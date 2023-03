Mps, la lista del Tesoro: Lovaglio confermato ad, la presidenza a Maione

Una lista di dodici nomi per Mps dove ci sono i nomi di Nicola Maione e Luigi Lovaglio che occupano i primi due posti.

Questa la prima mossa del Mef che ha nominato la lista per il nuovo cda con riferimento all’assemblea degli azionisti della Banca convocata per giovedì 20 aprile. Maione andrà alla presidenza e Lovaglio invece è confermato ad.

Ecco la lista completa: Nicola Maione, Luigi Lovaglio, Paola Lucantoni, Annapaola Negri Clementi, Laura Martiniello, Lucia Foti Belligambi, Domenico Lombardi, Donatella Visconti, Paolo Fabris De Fabris, Renato Sala, Gianluca Brancadoro, Stefano Di Stefano. Per il nuovo Collegio Sindacale della banca è stata depositata la seguente lista: Roberto Serrentino, Lavinia Linguanti; come supplenti Pierpaolo Cotone, Valeria Giancola.

Il Mef poi ha ringraziato Patrizia Grieco e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto “lavoro svolto nel rilancio della Banca Mps”.

“Buon lavoro al nuovo cda di Mps e in particolare ai candidati ad Luigi Lovaglio e al presidente Nicola Maione. Mps è un patrimonio italiano, con una storia prestigiosa: se ha un presente e un futuro è merito di chi nell’ultimo anno ha lavorato, anche con il quotidiano appoggio della Lega, al suo salvataggio”. Così una nota della Lega

“Banca MPS è uscita da un lungo periodo di incertezza grazie all’eccellente lavoro del suo management, che ha saputo valorizzarne asset e potenzialità. La scelta del Governo, che ha confermato l’AD Luigi Lovaglio affiancandogli Nicola Maione come presidente, va dunque nella direzione del rilancio della banca e della valorizzazione di quanti hanno concorso alla sua crescita. Una scelta importante e strategica in un periodo complesso per il mondo bancario”. Lo dichiara il sottosegretario al Mef Federico Freni.