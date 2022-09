Mps, la Banca procederà a raggruppare le azioni

Banca Monte dei Paschi di Siena procederà il 26 settembre a raggruppare le 1.002.405.887 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di 87 azioni ordinarie messe a disposizione da Equita per consentire la quadratura complessiva dell’operazione senza modifiche del capitale sociale, con un rapporto di 1 nuova azione ogni 100 esistenti. Lo si legge in una nota in cui si aggiunge che l’operazione “è finalizzata a ridurre il numero di azioni in circolazione e a semplificare la gestione amministrativa dell’aumento di capitale” da 2,5 miliardi. Il raggruppamento, si precisa, non ha influenza diretta sul valore della partecipazione detenuta in Banca Mps, in quanto, a fronte della riduzione del numero di azioni esistenti, comporta il contemporaneo incremento di valore delle azioni, senza impatti sul controvalore complessivo della partecipazione detenuta, a parità di altre condizioni.