Mps, il viceministro Leo: “Lovaglio ha fatto bene, ha la nostra fiducia”

L’ad di Mps, Luigi Lovaglio,”ha fatto bene quindi ha la fiducia del governo”. Così il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, a margine della cerimonia di giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza. “Lovaglio ha fatto buone cose perché i due miliardi e cinquecento milioni li ha recuperati, è riuscito a far sottoscrivere l’aumento di capitale”.

Quindi è bene che vada avanti lui alla guida della banca? “Sì sì” ha detto Leo, nel giorno in cui il Mef dovrebbe presentare la lista per il rinnovo del cda.