Mps, Giorgetti assicura: “Lasceremo al mercato una Banca forte”

Su Monte dei Paschi “l’attuale Governo lavorerà per gestire in maniera ordinata la dismissione della quota azionaria detenuta dallo Stato lasciando al mercato un soggetto bancario forte e capace di operare in un’economia diversificata e articolata, anche geograficamente, come quella italiana”. A dare quest’assicurazione è Giancarlo Giorgetti, neo ministro dell’economia del governo Meloni, nel suo intervento alla Giornata del risparmio organizzata da Acri. Ieri intanto, lo ricordiamo, si è concluso il periodo d’offerta per l’aumento di capitale da 2,5 miliardi che risulta coperto al 93%. Il numero dei diritti di opzione esercitati è di poco superiore a 7,4 milioni, pari al 74% delle nuove azioni offerte. Sono dunque stati sottoscritti 923mila titoli per un controvalore di oltre 1,8miliardi di euro – 1,6 investiti dal Tesoro-. Ammontano invece a 475milioni di euro gli impegni sub-underwriting di investitori terzi che compongono il 19% dell’aumento di capitale. Oggi sono iniziati i due giorni d’asta per i diritti inoptati sul mercato Euronext Milan. Stamani il titolo ha registrato uno slancio in Borsa, arrivando a guadagnare anche il 7%