Mps attende il Conte-bis con fiducia: + 6,55% a Piazza Affari

Dopo la settimana vissuta sulle montagne russe che ha visto un boom nella giornata di giovedì, dove sono stati toccati anche dei picchi del 15%(leggi qui), ed venerdì segnato dal rosso,soprattutto quando si sono fatte più forti le tensioni all’interno del nuovo esecutivo (leggi qui), Monte dei Paschi oggi corre nuovamente in borsa, attendendo fiducioso il formarsi del nuovo governo giallo-rosso. La settimana a Piazza Affari si è aperta con il titolo in forte rialzo, verso le 9.30 Mps ha raggiunto la quotazione massima: 1,563 euro. Il minimo della giornata è stato toccato verso le 14.30, a quell’ora il titolo era contrattato a 1,50 euro. Nelle ore del pomeriggio c’è stato un ultimo sprint a Piazza Affari con il titolo che è arrivato a chiudere ad un valore di 1,545 euro (+ 6,55%). Per Monte dei Paschi, così come per la stessa formazione del governo, sarà importante la giornata di domani quando si voterà gli iscritti del Movimento 5 Stelle voteranno sulla piattaforma Rousseau l’accordo con il Partito Democratico.