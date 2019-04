Mps Agevola Più: da Banca Monte dei Paschi la piattaforma online al servizio delle aziende

C

Dalla sinergia fra Banca Monte dei Paschi di Siena e la start up Trovabando nasce una piattaforma online di finanza agevolata a disposizione delle aziende e utile a selezionare, nella variegata offerta di bandi pubblici, quelli più adeguati alla propria attività.

Si tratta di Mps Agevola Più, il nuovo servizio personalizzato che Banca Mps offre alle imprese per cogliere nuove opportunità e beneficiare del vantaggio competitivo della finanza agevolata. Il portale è al momento disponibile in Emilia Romagna, con l’obiettivo di estenderlo anche alle altre regioni d’Italia.

Basta accedere al sito dedicato, https://mpsagevolapiu.trovabando.it, e rispondere a semplici domande, finalizzate ad individuare l’ubicazione e l’ambito di attività dell’azienda, per poter visualizzare tempestivamente i bandi, le agevolazioni e i contributi pubblici più adatti alla propria impresa. Oltre ad effettuare una ricerca immediata tra migliaia di bandi disponibili individuando le soluzioni più adeguate, la piattaforma mette a disposizione le schede dettagliate e la modulistica per consentire un’immediata analisi delle caratteristiche delle singole agevolazioni.

Il progetto è nato dalla collaborazione con Trovabando, la startup vincitrice della prima edizione del contest Officina Mps, un’iniziativa volta a promuovere nuove idee imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Con Officina Mps, attualmente in corso con la seconda edizione, la Banca ha la possibilità di individuare le migliori startup che sviluppano progetti in grado di ottimizzare i processi aziendali e rafforzare quindi l’esperienza cliente. Un processo rivelatosi efficace e di cui Mps Agevola Più rappresenta una concreta testimonianza.

” Siamo davvero orgogliosi di essere al fianco della Banca in questo percorso di innovazione e ascolto continuo delle esigenze dei suoi clienti – commenta David Pelilli, Ceo di Trovabando – Con il lancio della piattaforma Agevola Più, insieme a Banca Mps abbiamo voluto rispondere a tutti quegli imprenditori italiani che si sono sempre chiesti: a quali agevolazioni pubbliche può davvero partecipare la mia impresa? Adesso, grazie ad Agevola Più, la risposta è a un click di distanza, disponibile in pochi minuti “.

“Questo servizio, frutto di una collaborazione sinergica con la start up Trovabando, si inserisce nel più ampio percorso di rilancio che stiamo portando avanti – commenta Fabiano Fossali(foto in evidenza), responsabile direzione corporate di Banca Mps –. La Banca di domani dovrà sempre più coniugare la digitalizzazione dei processi con la capacità di ascoltare per poter offrire, a famiglie e imprese, soluzioni dedicate e su misura. L’accezione positiva dell’innovazione tecnologica si concretizza in proposte come questa che consentono, con semplicità ed efficacia, di focalizzare l’attenzione sull’agevolazione giusta, risparmiando tempo e facilitando l’accesso al credito”.

Anche con questo servizio la Banca ribadisce l’attenzione alle imprese e la costante ricerca di soluzioni utili al loro sviluppo e alla loro crescita: offrire sia un supporto tecnologico, con la piattaforma online, oltre che fisico, con un team di esperti, consente di supportare le aziende ad ottenere credito, garanzie e quindi investire per rinnovarsi, migliorarsi e reinventarsi.