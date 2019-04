Mozart, Schubert e Bellini: al Franci festival il concerto di Bianca Barsanti e Michele Salotti

Vienna, Napoli e Parigi. Saranno queste le tappe musicali del nuovo concerto del Franci festival, in programma domani venerdì 12 aprile. La rassegna di musica da camera del Conservatorio senese torna alle 18 sul palco della sala degli Specchi dell’accademia dei Rozzi con le arie da camera tra Settecento e Ottocento. Per l’occasione si esibiranno il soprano Bianca Barsanti(foto in evidenza) accompagnata al fortepiano da Michele Salotti.

Il programma musicale. La serata si aprirà con le celebri note di Wolfgang Amadeus Mozart tratte da alcune delle sue composizioni più celebri: Ridente la calma aria per voce e pianoforte Kv 152; Oiseaux, si tous les ans – arietta per voce e pianoforte Kv 307 (testo di A. Ferrand); Das Veilchen – Lied per voce e pianoforte Kv 476 (testo di J. W. Goethe); Der Zauberer – Lied per voce e pianoforte Kv 472 (testo di C. F. Weisse); Dans un bois solitaire – arietta per voce e pianoforte Kv 308 (testo di A. H. de La Motte) e Un moto di gioia – aria Kv 579 da “Le nozze di Figaro”. Seguiranno le arie di Vincenzo Bellini: Il fervido desiderio arietta da camera; da Sei ariette da camera dedicate a Marianna Pollini; Bella Nice; Vanne o rosa, fortunata e Malinconia, ninfa gentile (testo di I. Pindemonte). Il viaggio di note proseguirà con Gaetano Donizetti e da Nuits d’été a Pausillipe: Six ariette set six nocturnes e Le crépuscule romanza (testo di V. Hugo) e si concluderà con Du bist die Ruh lied op. 59 n. 3 (testo di F. Ruckert) e Gretchen am Spinnrad lied op. 2 (testo di W. Goethe) di Franz Peter Schubert.