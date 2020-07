Movida senese, un minorenne trovato in possesso di oltre 3 grammi di hashish

Dopo i numerosi episodi avvenuti nelle scorse settimane nel centro storico senese, la guardia di finanza ha intensificato i controlli sulla movida notturna. Le fiamme gialle si sono concentrate perlopiù nelle zone ritenute più a rischio, vale a dire via di Salicotto, Piazza del Mercato e via del Porrione. Nell’arco di questa attività, un minorenne, di nazionalità italiana, è stato trovato nella notte in possesso di 3,5 grammi di hashish.

La guardia di finanza ha provveduto alla contestazione e al sequestro della sostanza stupefacente notificando gli atti al genitore dell’interessato, avvisato delle operazioni, i quali sono stati poi trasmessi alla locale Prefettura per le sanzioni previste.