Un terribile incidente stradale non ha lasciato scampo ad un motociclista 29enne del Valdarno, che è morto questo pomeriggio all’ingresso di Radda in Chianti. Stando alle prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo del suo mezzo in curva e questo gli sarebbe costato la vita. Sul posto sono intervenuti l’automedica e Pegaso, ma i soccorsi sono stati vani.