Moto investe pedone in via Veneto: un uomo e una donna finiscono alle Scotte

Due interventi del 118 dell’Asl Toscana sud est Alle 9.49 in viale Vittorio Veneto a Siena pedone investito da una moto: una donna di 48 anni e un uomo di 46 anni sono stati trasportati rispettivamente in codice 3 e 2 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul posto i sanitari del 118, la Misericordia di Montalcino, la Pubblica Assistenza di San Rocco a Pilli, la Polizia municipale. Alle 10.28 incidente moto-auto sulla Sp 541 a Casole d’Elsa. Un uomo di 27 anni è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte