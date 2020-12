Mostra sul Taccola, Di Bello: “Opera Laboratori pronta a collaborare, abbiamo modelli”

“Siamo felici che ci sia una rinnovata attenzione verso Mariano di Jacopo detto Il Taccola, poliedrico ingegnere del Rinascimento che ha avuto un ruolo importante per la città ma che non è mai stato valorizzato abbastanza. Tra le altre cose, noi abbiamo la proprietà di molti modelli ed exhibit già realizzati per diverse mostre internazionali”. Così Stefano Di Bello, responsabile Opera Laboratori su Siena, in merito alla richiesta che il gruppo politico Impegno Civico Siena ha avanzato al Comune, per la realizzazione di una mostra internazionale dedicata all’ingegnere. “Siamo disposti a collaborare per la realizzazione della mostra -specifica Di Bello ponendo un tassello importante perché l’idea possa prendere forma – con i modelli, i filmati e gli apparati multimediali che già negli anni abbiamo realizzato sotto la direzione scientifica del professor Paolo Galluzzi.