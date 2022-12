Morte Benedetto XVI, Lojudice: “Sua figura é stata testimonianza di amore alla Chiesa di Cristo”

É scomparso stamani, alle 9.34 nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano, il Papa emerito Benedetto XVI. Joseph Ratzinger aveva 95 anni e i suoi funerali si svolgeranno giovedì 5 gennaio e a presiederli sarà Papa Francesco.

Forte è stato il suo legame con Santa Caterina da Siena. “Cari fratelli e sorelle, impariamo da santa Caterina ad amare con coraggio, in modo intenso e sincero, Cristo e la Chiesa. Facciamo nostre perciò le parole di santa Caterina che leggiamo nel Dialogo della Divina Provvidenza”, così intervenì il Pontefice in un’udienza generale del 2010.

Le Chiese di Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza “ricordano con devozione e affetto il Papa emerito Benedetto XVI per il quale invitiamo a pregare in tutte le nostre comunità nelle celebrazioni di oggi e domani. Vogliamo ricordarlo utilizzando una sua frase ormai famosa: ” umile lavoratore nella vigna del Signore”, questo è lo spirito che lo ha guidato nel suo pontificato e nella sua rinuncia ad esso”, è il cordoglio dell’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice.

“Il Signore – aggiunge – ci ha donato un grande uomo come Benedetto XVI e come ha sottolineato Papa Francesco, la sua è stata una testimonianza di amore e di fedeltà alla Chiesa di Cristo. Il suo pontificato ha posto le basi per quello di Papa Francesco per un percorso di grande unità e condivisione nella Chiesa”.

La figura di Joseph Ratzinger è stato ricordata anche dal presidente di Regione Toscana Eugenio Giani: “La sua è una morte che ci rattrista. Oltre ai suoi grandi studi teologici Joseph Ratzinger passerà alla storia come il primo Papa che dopo sei secoli ha avuto il coraggio di dimettersi durante il suo mandato, lo ricorderemo per questo”, afferma Giani.