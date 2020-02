Nella tappa magiara di Eger valida per la Coppa del Mondo di scherma paralimpica arriva il bronzo per la sciabola maschile. Edoardo Giordan, Marco Cima ed il senese e atleta del Cus Alberto Morelli si sono imposti sui padroni di casa dell’Ungheria per 45-41 nella finale per il bronzo. Dopo l’esordio vincente ai quarti di finale contro la Gran Bretagna per 45-43, era stato fermato sul 45-40 dalla Russia nell’assalto di semifinale.

Foto presa dalla pagina Facebook del Cus Siena