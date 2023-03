Monza – Siena, i numeri e le statistiche delle due squadre in vista dell’ultima giornata di campionato

Sono 15 i punti di differenza in classifica tra la Vero Volley Monza e la Emma Villas Aubay Siena. Che si apprestano a vivere l’ultima giornata della regular season entrambe con un proprio obiettivo: i monzesi sono già certi di essere tra le prime otto della classifica. Sono settimi con 30 punti in classifica, e un ruolino fin qui di 10 vittorie e 11 sconfitte: possono però cercare di soffiare a Piacenza la sesta posizione (gli emiliani hanno 31 punti in classifica) e devono al contempo difendersi dal possibile assalto di Milano che di punti ne ha 27.

L’ultima giornata che si giocherà in questo fine settimana, insomma, dovrà dare tanti verdetti. Siena, come noto, occupa la dodicesima posizione della classifica con 15 punti. La lotta salvezza è ormai ristretta solamente a due squadre: Taranto, che di punti ne ha 16, e Siena. Padova ha 18 punti, ma le 7 vittorie conquistate in questo campionato di Superlega la mettono comunque al sicuro. I toscani, infatti, hanno 3 punti in meno dei veneti ma hanno comunque vinto 5 gare. Anche nel caso di un arrivo a pari punti in classifica, dunque, i senesi resterebbero in graduatoria dietro ai veneti.

La Vero Volley Monza è reduce da un successo importante e prestigioso conquistato al PalaPanini di Modena. I lombardi si sono portati in vantaggio addirittura di due set, vincendo i primi due parziali 23-25 e 18-25. Due set nei quali la Vero Volley ha tenuto alte percentuali in attacco: il 50% nel primo set e addirittura il 68% nel secondo. Il terzo set è durato ben 38 minuti al PalaPanini e si è concluso ai vantaggi, premiando infine i padroni di casa per 30-28. Poteva essere una batosta per gli ospiti, che dalla possibilità di vincere addirittura per tre set a zero hanno invece visto riaprirsi il match. Modena ha poi vinto piuttosto in scioltezza il quarto set: 16-8 già a metà parziale, poi 21-13 e infine 25-18.

Ma a quel punto sono nuovamente venute fuori la tenacia, la caparbietà e anche la qualità della squadra lombarda: che nel tiebreak si è ripresa, aggiudicandosi il quinto set per 16-18 dopo essere stata sotto 12-10.

Monza è quindi in forma e cercherà altri punti nell’ultima gara di campionato. A Modena Stephen Maar ha toccato quota 27 punti, Georg Grozer ha realizzato 24 punti mentre Vlad Davyskiba ha messo a terra 17 palloni. Monza ha chiuso l’incontro con il 51% complessivo in attacco, con 13 murate agli attacchi modenesi (contro le 8 dei padroni di casa) e con 10 servizi vincenti (3 a testa sono stati opera di Davyskiba e Grozer).

Siena ovviamente deve guardare in casa propria. Il girone di ritorno ha portato ai toscani tre successi importanti: a Piacenza, e poi in casa contro Cisterna e Padova. Vittorie che hanno dato punti in classifica e che hanno riavvicinato la Emma Villas Aubay a chi la precedeva in classifica. L’obiettivo è ad un punto di distanza, in attesa ovviamente di conoscere quel che farà Taranto, che sarà impegnata all’Allianz Cloud di Milano allo stesso orario nel quale i senesi giocheranno a Monza: quindi domenica a partire dalle ore 18.

La gara del girone di andata si è giocata al PalaEstra domenica 11 dicembre: i senesi in quella circostanza sono riusciti a conquistare la vittoria per 3-1, con 20 punti di Petric che chiuse il match con il 61% in attacco e 12 di Pereyra. I senesi si aggiudicarono il primo set ai vantaggi (26-24), persero il secondo (22-25), vinsero anche il terzo ai vantaggi (28-26) e chiusero i conti nel quarto set (25-21).

Guardando le statistiche, Monza ha una media di 1,62 ace per set ed è quinta in questa graduatoria dietro a Perugia, Piacenza, Trento e Modena; Siena ha un dato di 0,87 ace per set.

La percentuale di ricezioni perfette dei monzesi è del 20,1%. Meglio Siena, che con il suo 25% brilla in questa statistica facendo registrare il terzo miglior dato del campionato di Superlega dietro a Modena e a Perugia.

La percentuale in attacco di Monza è il 48% (ottavo miglior dato), Siena ha fin qui totalizzato il 42,1%.

Bene la Vero Volley si comporta a muro, con 2,36 blocks per set (terzo miglior dato della Superlega dietro a Perugia e a Trento), Siena fa registrare 1,88 murate vincenti a set.