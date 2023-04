Montomoli risponde a Donzelli: “Non rispondo a nessuno se non ai senesi”

“Io non devo rispondere a nessuno se non ai senesi che meritano finalmente un sindaco dalla loro parte, trasparente e l’unico che non ha legami con il passato politico di Siena”. È questa la rivendicazione di Emanuele Montomoli, candidato sindaco civico, che ha voluto così rispondere alle dichiarazioni di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzativo di FdI. “Il fatto che (Montomoli, ndr.) abbia dichiarato pubblicamente che altre appartenenze, rispetto a quella di servire la città e di servire il centrodestra, erano per lui prioritarie ha creato un problema tra lui e la politica. Chi si candida a sindaco deve dire solo che risponde ai cittadini e non ad altre realtà”.

“Trovo quanto mai singolare l’affermazione del parlamentare Donzelli il quale, durante la presentazione della candidata di FdI, ha dichiarato che avrei avuto appartenenze “prioritarie” rispetto al servizio della città, appartenenze che creerebbero così un problema per i cittadini – dice il candidato sindaco Emanuele Montomoli –. Si tratta di affermazioni non solo del tutto infondate, ma sono anche fuori luogo”.

“Come può Donzelli ipotizzare che, in caso di elezione risponderei ad altri interessi oltre a quelli dei cittadini di Siena? Io non devo rispondere a nessuno se non ai senesi, che meritano finalmente un sindaco dalla loro parte, trasparente e l’unico che non ha legami con il passato politico di Siena – prosegue Montomoli -. Siamo impegnati in una campagna elettorale basata sulla trasparenza, sulla legalità e sulla partecipazione attiva dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare tutti i cittadini di Siena, senza distinzione di appartenenza politica o di altro tipo”.

“Invito Giovanni Donzelli e tutti coloro che sono interessati alla politica locale – conclude Montomoli – a concentrarsi sui reali problemi della città e a non perdere tempo in polemiche sterili e infondate”.