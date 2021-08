Montomoli: “Il green pass? Consentirà ai no vax di fare tutte le loro attività”

“Il green pass? Permetterà a tutti coloro che non vogliano farsi il vaccino di poter fare attività come prendere un treno o un areo, semplicemente facendo un tampone”. A parlare è Emanuele Montomoli, presidente di Vismederi, nonché ordinario di Igiene all’Università degli studi di Siena. “Ovviamente -continua Montomoli- sono a favore della vaccinazione e ribadisco che sono l’unica via per uscire dalla pandemia”. Tornando sul green pass per i no vax, spiega: “Chiaramente il tampone faringeo ha una validità di pochi giorni, però è una forma di certificazione che tutela tutte le persone presenti”.

“Devo essere sincero -prosegue il numero uno di Vismederi-, l’aumento di casi covid un po’ mi preoccupa. Tuttavia, si parla di soggetti non vaccinati, quindi si conferma ancora una volta la validità del vaccino. I vaccinati, per ora, non sembrano prendere l’infezione o comunque non vengono ospedalizzati”.

“Sui vaccini io ho pochi dubbi -conclude Montomoli-, quelli che abbiamo sono ad Rna e funzionano. Chiaramente hanno un po’ di reattogenicità locale: un po’ di effetto collaterale nella zona in cui si è fatto il vaccino, soprattutto dopo la seconda dose. Ad oggi sono l’unica arma che abbiamo per combattere la pandemia”.

Katiuscia Vaselli

Emanuele Giorgi