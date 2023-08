Monticiano, malore mentre fa il bagno nel Farma, muore 67enne

Tragedia al fiume Farma, nella zona tra Monticiano e Torniella, dove è stato trovato senza vita un 67enne di Grosseto. L’uomo, stando a quanto si apprende, era andato con un gruppo di amici a fare una passeggiata nella zona per godere del bosco e del fresco. Fatale per lui sarebbe stato un malore accusato durante il tuffo fatto nel torrente Farma. A niente è servito l’intervento dei sanitari dell’Asl chiamati a intervenire e che hanno tentato il possibile: per il 67enne non c’era più niente da fare, Sul posto erano presenti anche i carabinieri forestali e i colleghi della stazione di Monticiano, l’ambulanza della Misericordia di Monticiano e i vigili del fuoco con l’unità dei sommozzatori ed un elicottero. Presente inoltre anche il medico legale che ha constatato il decesso dell’uomo.