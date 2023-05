Monticiano, sulla pista del Tamburo torna il Gran Premio dei Rioni: il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Siena

Dopo tre anni di stop, è il momento del ritorno del Gran Premio dei Rioni di Monticiano: il 3 giugno alla pista “Il Tamburo”, tornano sul campo le sei contrade, per una giornata intensa e appassionante; sarà l’occasione, inoltre, per i nuovi cavalli e per i fantini emergenti di mettersi in mostra. Il ritorno del Gran Premio è stato reso possibile grazie all’Associazione proprietari allenatori allevatori cavalli da Palio.

“Abbiamo iscritto al protocollo 18 cavalli – spiega Osvaldo Costa, presidente dell’associazione – e l’evento si svolgerà in un’unica giornata, partendo dalle tre batterie mattutine, poi all’ora di pranzo si terrà l’assegnazione dei cavalli ai sei Rioni, per poi arrivare al pomeriggio con il Gran Premio, in cui saranno premiati i primi, i secondi e i terzi classificati”:

Oltre all’evento più atteso del “palio di Monticiano”, sempre nella pista de “Il Tamburo”, ci sarà anche la seconda edizione del memorial Franco Nobile, compianto presidente della Lilt di Siena, al quale prenderanno parte i secondi classificati delle batterie mattutine.

Infine, sia il ricavato del Gran Premio sia quello del memorial andranno devoluti alla Lilt di Siena, come dichiarato dalla presidente Gaia Tancredi.

“Con il ricavato assicureremo un percorso di prevenzione domiciliare – spiega Gaia Tancredi -, con i nostri medici che metteranno a disposizione dei cittadini tutto il necessario per poter controllarsi e per poter fare auto prevenzione”.

Di seguito l’elenco dei cavalli iscritti: Uan King; Tempesta Da Clodia; Bombolone; Benitos AA; Cheremule; Bryan De Marchesana; Amarcord De Mores; Don Peppe Di Gavoi; Zucarello; Cuore Sauro AA; Coca; Zetanna; Veranu; Assalto; Baila; Zenios; Demoni; Chirig’Antoni

Pietro Federici