Monterriggioni, auto a fuoco: 53enne carbonizzato

Amara scoperta per i vigili del fuoco alle 2.30 di stanotte, dopo aver spento l’incendio in un auto hanno trovato i resti carbonizzati di una persona. Alle 1.40 di stanotte a Strove, località nel comune di Monteriggioni una Opel Meriva è finita fuori strada in un campo e successivamente è andata a fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Dopo la drammatica scoperta i primi controlli hanno appurato che la vittima, un 53enne senese molto conosciuto nella zona, è morta all’interno del veicolo. Dalle analisi si suppone che l’uomo, un contabile di una ditta, dopo aver cenato con dei colleghi, avrebbe verosimilmente accusato un malore mentre era alla guida. Quando il mezzo è finito nel campo, con erba alta almeno un metro, il motore sarebbe rimasto acceso e surriscaldandosi avrebbe probabilmente fatto partire l’incendio. Non è stato rinvenuto nessun innesco o elemento che possa contraddire questa dinamica ma le indagini dell’autorità giudiziaria sono ancora in corso.